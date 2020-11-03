«Даже не пробуйте «отмазать»: представлять интересы семьи убитого из-за переписки в чате Романа Гребенюка будет Шота Горгадзе

Фото: инстаграм адвоката.

За дело убитого из-за переписки в родительском чате волгоградца Романа Гребенюка взялся известный столичный адвокат, член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе.

- С сегодняшнего дня я представляю интересы потерпевших в уголовном деле по обвинению Арсена Мелконяна, - написал Шота Горгадзе в своем инстаграме.

Адвокат убежден, что на скамье подсудимых должен оказать не только Арсен Мелконян, который проломил голову отцу 12-летней девочки.

- Даже не пробуйте «отмазать» убийцу! Никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена ни на и йоту! – заявляет Горгадзе и отмечает, что не поддастся ни угрозам, ни уговорам, в том числе со стороны диаспоры.

Кроме того, это дело адвокат намерен поставить на особый контроль руководителя СКР Александра Бастрыкина.

- Я сделаю все, чтобы он [убийца] понес максимально суровое наказание, а ребенок Романа ни в чем материально не нуждался. Слово даю! – заявил известный адвокат. А отвечая на комментарии, добавил: - Дожму!