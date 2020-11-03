Волжанин украл маршрутку и сдал ее на металлолом

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Житель Волжского накануне не мог поверить своим глазам. Он пришел в гаражный кооператив, где была припаркована его «ГАЗель». Машины не было, а ведь она была не на ходу. Куда она делась? Волжанин обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро нашли пропажу. Маршрутка оказалась в одном из пунктов приема металлолома. А отвез ее туда 37-летний волжанин. Автомобиль стоял рядом с его боксом в гаражном кооперативе. Он решил, раз машина не ездит, значит с нее можно получить денег, пусть даже она не его. Житель Волжского нанял эвакуатор, который и отвез ее в пункт приема металлолома. «КП-Волгоград» пояснили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, что сумма ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угонщику может грозить до пяти лет лишения свободы.