Водитель из Дагестана перевернулся на фуре в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области автомобилисты продолжают биться на своих машинах. Да так, что приходится вызывать не только инспекторов ДПС, но еще и «неотложку». Накануне, 2 ноября, 32-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом из Дагестана ехал вдоль частного сектора по улице Латошинской в Волгограде. Напротив одного из домов по какой-то причине фура выехала на обочину и опрокинулась, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате ДТП водитель был госпитализирован, а ни одно из домовладений не пострадала. До них «КамАЗ» не докатился.

Вечером понедельника в Волжском 50-летний водитель «Оки» поворачивал с улицы Карбышева на Александрова. Он должен был уступить дорогу другим автомобилям, но вместо этого врезался в «BMW X5». От удара отечественная машина отлетела в стоящий «SsangYong Rexton». От столкновений больше всех пострадала «Ока», а находящейся в ней 50-летней пассажирке потребовалась помощь врачей.