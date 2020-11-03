4 ноября в Волгограде теплоходы будут ходить чаще

Едем на праздник на дачу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В среду, 4 ноября, Волгоград будет отмечать День народного единства. Праздничные концерты в коронавирусное время будут виртуальными и пройдут онлайн. Так что волгоградцы поедут на дачу. Для их удобства пустят дополнительные рейсы теплоходов на речных маршрутах «Волгоград – Щучий проран - Культбаза», «Руднева - Сарпинский» и «Обувная фабрика – о. Сарпинский». Кораблики будут ходить по расписанию выходного дня.

- Теплоходы в этот день сделают более сорока рейсов по семи направлениям до острова Сарпинский, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

А уже с четверга, 5 ноября 2020, навигация по четырем сезонным речным направлениям в Волгограде завершится. Исключением станут только два маршрута: «Руднева - Сарпинский» и «Волгоград - Щучий проран - Культбаза». Полное расписание речных трамвайчиков на остров Сарпинский смотрите на сайте.