На юге Волгограде завершается ремонт дороги

Строители проводят ремонт четной стороны бульвара Энгельса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноармейском районе Волгограда близится к концу ремонт бульвара Энгельса. Подрядная организация завершила укладку первого – выравнивающего – слоя асфальта на четной стороне проезда. Обновляемый участок тянется от проспекта Героев Сталинграда до улицы Гражданской. Затем дорожные бригады уложат финишный слой асфальта. Он будет из специальных минеральных добавок, чтобы дорога прослужила долго и не развалилась от скапливаемой влаги и потока машин.

Как рассказали «КП-Волгоград» в городской администрации, обновление бульвара Энгельса планировалось в следующем году. Однако выделенные дополнительные средства из федерального центра позволили ускорить процесс. Ранее на магистрали в Красноармейском районе подрядчик привел в порядок нечетную сторону бульвара от проспекта Героев Сталинграда до улицы Гражданской.