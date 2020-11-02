Убитого из-за ссоры в родительском чате волгоградца похоронят 4 ноября

Церемония прощания запланирована в полдень 4 ноября. Фото: Эдуард Пальгунов

Романа Гребенюка, которого в Волгограде убили после ссоры в родительском чате, похоронят на Димитриевском кладбище. Траурная церемония пройдет 4 ноября, как раз в день народного единства.

- В 12.00 состоится церемония прощания с Романом Гребенюком, - написала на своей страничке в инстаграме сестра убитого мужчины Светлана.

При этом девушка уточнила, что все, кто захочет присутствовать на мероприятии, смогут добраться к месту назначения на автомобилях каршеринговой компании. Эта компания предоставит такую услугу абсолютно бесплатно. Но не забывайте, что массовые похоронные процессии в Волгограде запрещены из-за коронавируса.

Напомним, Романа Гребенюка жестоко избили прямо в отделении банка. Спустя неделю, не приходя в сознание, он скончался в больнице. Как выяснилось позже, избили Романа за ссору в родительском чате с одной из мамочек. Убийцей оказался брат обиженной женщины. Его взяли под стражу и уже завели уголовное дело. Но Романа уже не вернуть.

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Все началось утром 23 октября в родительском чате в Viber во время обсуждения задания по русскому языку. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).

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