У Царицынской оперы в Волгограде появятся светящиеся одуванчики и фонтан

Фото с сайта Царицынской оперы.

2020 год еще не окончен, а волгоградские чиновники уже готовят планы по благоустройству на следующий год. Планов, надо сказать, громадье. В перечень территорий на обновление уже внести и площадь перед «Царицынской оперой», где уже давно пора навести порядок. Сегодня, 2 ноября, на сайте Госзакупок появился лот – на комплексное благоустройство этой территории. Выделяют на эти цели немало – почти 39 миллионов рублей (если точнее - 38,9). Что же сделают здесь за эти деньги?

Как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, во-первых, всю площадь выложат новой тротуарной плиткой. Во-вторых, сделают новое освещение – установят 38 новых фонарей. В-третьих, поставят больше 70-ти новых скамеек, а также новое ограждение, и смонтируют систему видеонаблюдения. Ну и главное – здесь высадят сотни новых деревьев и кустарников, в числе которых клен, липа, можжевельник, бирючина, калина, боярышник, ели и даже яблони. Всю зеленую зону застелют газоном.

Но и это еще не все. Согласно проекту, у здания оперного театра появятся несколько арт-объектов – два больших светящихся одуванчика, и светящийся фонтан.