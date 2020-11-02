Игрок «Ротора» сыграет за молодежную сборную России два матча

Фото СК "Ротор".

Вчера, 1 ноября, волгоградский «Ротор» принимал у себя ЦСКА. Игра была жесткой, но сине-голубые опять проиграли.

«А где Гогуа, где Степанов?» - негодовали волгоградские болельщики. А вот зря. Гогуа залечивает свою травму после прошлой игры, а Степанов пропустил матч из-за перебора желтых карточек, хотя он как раз мог оказать большую помощь команде в обороне. Данил – игрок перспективный. Сегодня, вот его даже вызвали в молодежную сборную России. Как уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, Степанов проведет на «молодежку» две игры - 13 ноября против Венгрии и 17 ноября против Словении. Оба матча пройдут на выезде.

- Ранее Степанов уже вызывался в молодежную сборную. Кроме того, Данил принимал участие в подготовке к матчам в квалификации Евро-2021. Молодёжка прошла отбор и попала в финальную стадию турнира, - добавляют в клубе.

Ну а пока все футболисты «Ротора» продолжают тренироваться и готовиться к следующему матчу. Тренер волгоградцев Александр Хацкевич, несмотря на жесткую вчерашнюю игру, расслабиться команде не дает.

- Сегодня провели тренировку на стадионе «Зенит». Те, кто вчера выходил на поле, провели восстановительную тренировку, те, кто сидел в запасе – полноценное занятие, - отмечают в «Роторе».

Следующая игра «Ротора» в рамках Тинькофф РПЛ, напомним, состоится 7 ноября. Матч пройдет в Туле против местного «Арсенала». Начало в 17.30 (по волгоградскому времени).