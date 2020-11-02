В Волгограде нашли одну из самых изношенных теплотрасс в России

Пока коты греются на не утепленных теплотрассах, люди мерзнут в своих квартирах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый год перед отопительным сезоном активисты Общероссийского народного фронта отслеживают, как город подготовился к зиме. В частности, все ли теплотрассы заизолировали, дабы избежать потерь тепла. По итогам мониторинга с названием «С теплом – труба» онфовцы составили рейтинг городов России, где ситуация самая вопиющая. За «измерительную меру» поврежденных теплотрасс взяли… котов. Активисты подсчитали, сколько замерзших котов могли бы уместиться на ветхой и неизолированной трубе

- Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому коту нужно около 30 сантиметров для комфортного пребывания на теплотрассе зимой, - добавляют в ОНФ. - Всего выявили более 55 километров поврежденных теплотрасс в 64 регионах России.

Волгоград в этом необычном рейтинге попал в ТОП-5. Самую длинную неутепленную теплотрассу у нас нашли в переулке Памирский Тракторозаводского района Волгограда. На участке теплотрассы длиной почти два километра смогут зимой согреться 6 тысяч 667 котов.

С таки показателем Волгоград занял пятую строчку рейтинга. Правда, это место наш город разделил с Хабаровском и Пермью, где нашли такие же ветхие трубы. Ну а лидером в этом «котосписке» стал город Переславль-Залесский Ярославской области, где не утеплена теплотрасса длиной почти 5 километров.

- О холодных батареях и низкой температуре в квартирах и социальных учреждениях, а также о поврежденных теплотрассах рядом с домом активистам сообщали граждане, - поясняют «КП-Волгоград» в ОНФ.

И напоминают властям, что их забота о замерзающих котах оборачивается тем, что люди мерзнут в своих квартирах и вынуждены платить за теплопотери, отапливая улицу.

- По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений. Контрольный мониторинг проведем в феврале 2021 года, - добавляют активисты.