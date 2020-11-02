В Волгограде за 23 миллиона рублей озеленят улицу Титова

Дорогу по улице Титова уже обновили, на очереди благоустройство территории. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В следующем – 2021 году – улица Титова в Волгограде будет утопать в зелени и розах. По крайней мере, так следует из документации, представленной на сайте Госзакупок. Там появился лот – на благоустройство улицы Титова в границах от улицы Таращанцев до малого проспекта Ленина. Потратят на озеленение этого участка более 23 миллионов рублей.

Улицу Титова начали приводить в порядок еще в прошлом году. Здесь уже восстановили дорогу и тротуары, сделали поливочный водопровод. Теперь осталось высадить деревья и обустроить прогулочную зону. За 23 миллиона подрядчик должен будет завершить укладку тротуарной плитки, сделать освещение – установить 49 парковочных фонарей, поставить 35 скамеек и 35 урн, а еще заменить все ограждение вдоль дороги. Кроме того, в планах – высадить 612 кустов бирючины, 12 каштанов, и 2 тысячи роз.

- Каштаны высадят в дополнение к уже имеющимся. А розы и бирючина появится на разделительной полосе. Все саженцы из местных питомников, а значит, уже акклиматизированы к погодным условиям региона, -добавляют "КП-Волгоград" в мэрии. - Между деревьями, по всей территории зеленой зоны планируется уложить свыше 5500 квадратных метров рулонного газона.

Ну, а чтобы это все не украли в первый же месяц, на данном участке смонтируют систему видеонаблюдения.

Завершить все работы по благоустройству должны к 1 октября 2021 года.