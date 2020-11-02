Волжский не отстает от Волгограда по приросту пациентов с коронавирусом

В Волгограде и Волжском 2 ноября коронавирус подтвердился у 158 пациентов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Число новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области 2 ноября составило 209 человек. Это жители десяти городов и районов региона. Наибольший пророст зафиксирован в Волгограде – плюс 88 пациентов с положительными тестами. Ненамного от областного центра отстал Волжский. Город-спутник все больше поражается ковидом, сегодня там 70 новых случаев. Среди районов в антилидерах Городищенский. 2 ноября COVID-19 подтвердился у 24 жителей.

В Светлоярском районе в понедельник заболели 11 человек. В Котовском и Октябрьском районах – по 5 новых пациентов с ковидом. В Среднеахтубинском районе вирус подхватили 3 человека. По одному заболевшему в Старополтавском, Палласовском и Суровикинском районах.

Среди подтвержденных случаев коронавируса 2 ноября наибольший прирост среди волгоградцев от 30 до 49 лет – 77 человек. 67 пациентам от 50 до 64 лет. Заразились 36 пенсионеров старше 65 лет. В возрасте от 18 до 29 лет заболели 17 человек. Еще заболели 10 детей, двум из них от 1 до 6 лет, а восьмерым – от 7 до 14 лет. Также ковид выявлен у двух подростков 15-17 лет.