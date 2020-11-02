Голосуем: волгоградцев просят поддержать земляка в конкурсе «Народный участковый»

В этом году на всероссийском конкурсе Волгоградскую область представляет участковый из Кумылженского района Даниил Андреев. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Каждый год МВД России совместно с интернет-газетой «Комсомольская правда» проводит конкурс «Народный Участковый» – выбирают лучшего «анискина» в стране. В этом году конкурс проводится в десятый раз. Вот 1 ноября стартовал финальный этап. Участвует в этом конкурсе и наш земляк – победитель регионального этапа - участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Кумылженскому району Волгоградской области Даниил Андреев. У каждого волгоградца есть возможность поддержать нашего полицейского

- Призываем граждан активно участвовать в голосовании и подержать Даниила Андреева в борьбе за звание лучшего участкового страны, - обращаются к волгоградцам в ГУ МВД по региону.

Отдать голос за нашего земляка можно, перейдя по данной ссылке.

Голосование продлится до 10 ноября.

Награждение победителя пройдет в торжественной обстановке в МВД России, во время мероприятия, посвященного профессиональному празднику конкурсантов – Дню участковых уполномоченных полиции.