Зарезали и открыли газ: в Волгограде жестоко убили пенсионерку

Следователи Дзержинского района Волгограда ищут убийцу, который жестоко расправился с 61-летней пенсионеркой. Женщину не просто убили, преступник еще и пытался «замести следы» и взорвать дом с телом. Но план его провалился.

Вечером в дом к волгоградке приехал ее сын. Едва он открыл дверь, как почувствовал резкий запах газа. На кухне он увидел включенную духовку, при этом пожилой матери нигде не было. После он заметил мерцающий свет на третьем этаже – это горела свеча. А в одной из комнат, которая, к слову, была заперта на ключ, мужчина обнаружил тело матери.

- Приехавшие на вызов следователи насчитали множественные колото-резаные раны в области грудной клетки. Кроме того, у женщины были травмы головы, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

По факту убийства следователи тут же завели уголовное дело. Сейяас на месте работает следственно-оперативная группа.

- Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица, - добавляют в ведомстве.