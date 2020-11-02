ВАП заплатит волгоградке, пострадавшей в автобусе в ДТП

К сожалению, аварии с участием общественного транспорта в Волгограде не редкость. Даже заменившие маршрутки автобусы попадают в ДТП, причем нередко с пострадавшими. Одна из таких жертв высудила у ООО «Волгоградский автобусный парк» 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Женщина ехала в автобусе, принадлежащем данном транспортной компании, и оказалась в эпицентре аварии. Она получила травмы и оказалась на больничной койке. Потратившись на восстановление, женщина пошла в суд и потребовала компенсировать ей все затраты.

- В суде было установлено, что ДТП произошло по вине водителя автобуса. Потому Красноармейский суд вынес решение взыскать с ООО «ВАП» 200 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 16 500 рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Однако, транспортное предприятие посчитало такое решение несправедливым, и подало апелляционную жалобу.

- Волгоградский областной суд, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, -уточняют в суде.