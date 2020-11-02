В Волгограде от коронавируса скончалась профессор педуниверситета

Фото с личной странички Татьяны Андрущенко.

Сегодня, 2 ноября, в Волгограде не стало еще одного прекрасного преподавателя: скончалась профессор ВГСПУ Татьяна Андрущенко. Коронавирус.

Она 50 лет посвятила психологии и социальной работе. Защитила кандидатскую, стала деканом кафедры психологии в педуниверситете. Только три недели назад она оставила скорбный пост на своей страничке в соцсети о смерти ее коллеги из ВГСПУ Ларисы Бондаревой. Сегодня не стало и Татьяны Юрьевны.

«Эталон профессионала и человека. Настоящий лидер, горевший делом, наукой и студентами. Всегда была готова поддержать, направить, поделиться знаниями. Под грузом ответственности оставалась человечной и чуткой. Во всем, что она делала, чувствовалась теплота и эстетика», - пишет на своей страничке один из учеников декана, а ныне гендиректор SMM-агентства Сергей Стукалов. – Именно она в значительной степени повлияла на мою судьбу: бережно направила мою агрессию в мирное русло.

Она не оставила факультет во время пандемии, хотя в таком возрасте обязана была беречь себя. Недавно виделись, была бодра и инициативна. Казалось, что время не властно над ней, но удар пришел с другой стороны».

Напомним, что буквально два дня назад скончался еще один преподаватель ВГСПУ - ученый Анатолий Вырщиков.

Светлая память.