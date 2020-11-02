«На трибунах орки»: Василий Уткин опять прошелся по волгоградскому Ротору

Уткин уже не в первый раз колко отзывается о волгоградском клубе и его болельщиках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Спортивному комментатору Василию Уткину волгоградский футбольный клуб «Ротор» ну никак не дает покоя. То и дело он цепляет волгоградцем своими едкими комментариями: то обозвал волгградских фанатов гопниками, то упрекнул Волгоград в бедности... И вот опять: на этот раз автор видеоблога сравнил футбольстов «Ротора» и его болельщиков с персонажами из «Властелина колец» Джона Толкина.

«Ротор звучит, как какая-то толкиенова команда. Фламарион – эльф. Муллин - гном. И на трибунах орки...», -написал в своем твиттере Василий Уткин.

Волгоградские фанаты, как обычно, в стороне не остаются и умело отвечают на колкости журналиста. Нет, не такими же едкими фразами, они действуют более изящно: например, выпустили мягкую игрушку – утку в сине-голубой экипировке. И даже отослали одну такую игрушку комментатору в подарок.

«Василий заскучал, решил опять позхитивных эмоций набраться в свой адрес», - шутят волгоградцы. – «Вася, он и в Африке Вася». И даже подготовили новым шуточный мэм: «Вася, ацтань, сотана». В футболе не скучно.