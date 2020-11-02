От коронавируса умерли три пожилых волгоградца с проблемами сердца

В Волгоградской области по официальным данным от ковида умерли 2014 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Волгоградской области растет число жертв коронавируса. 2 ноября от осложнений, которые вызвал COVID-19, умерли три жителя региона. Все они были в группе риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

76-летний житель Руднянского района был госпитализирован в тяжелом состоянии. При поступлении в Михайловскую ЦРБ у него был диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией. Сколько дней уже болел пенсионер, выяснить не удалось.

84-летняя женщина из Серафимовичского района при первых признаках болезни обратилась за помощью медикам, которые назначили ей лечение на дому. Однако пациентке в течение трех дней становилось только хуже, и только тогда она попала в Михайловскую ЦРБ. Обследование подтвердило у нее ковид с двусторонним поражением легких.

Амбулаторно начала лечение и 86-летняя волгоградка. Она пошла в поликлинику спустя три после первых признаков болезни. На дому она принимала лекарства в течение пяти дней, но состояние только ухудшалось. Жительницу Волгограда положили в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн с коронавирусом и двусторонней пневмонией.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.