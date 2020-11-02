В Волгограде закрыли еще один магазин за нарушение антиковидных мер

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Волгоградской области сейчас гораздо хуже чем была весной 2020-го, в регионе не закрывают ни магазины, ни предприятия. Правда, за нарушение санитарных правил, которые установил в области региональный Роспотребнадзор, наказывать стали жестче. Если раньше нерадивых предпринимателей штрафовали, то теперь перешли к радикальным мерам – закрывают сразу. В Волгограде уже закрыли за нарушение «пивнуху» и торговый павильон, а также известный бар «Белая лошадь». Сегодня приостановили деятельность еще одного магазина, но уже в Красноармейском районе.

В магазине «Продукты по низким ценам» (ИП Трач Б.В.), расположенном на улице ул.50 лет Октября, 15Б, проверяющие уже заглядывали ранее. И уже составляли протокол за нарушения антиковидных мер, давали предписание устранить недочеты. Но все эти предписания так и остались на бумаге. Как показала повторная проверка, никто ничего не исправил. Потому и церемониться не стали: признали магазин «представляющим опасность для окружающих» и закрыли. Пока на 10 суток.

- Постановление вступило в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областном Роспотребнадзоре.