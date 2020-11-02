Волгоградку, у которой трое детей сгорели в доме, отправили в колонию

45-летняя жительница Ольховского района потеряла сразу троих детей из-за пожара в доме. Но в этой трагедии, как посчитала прокуратура и суд, женщина виновата сама. Теперь ее ждет еще и колония-поселение.

Эта трагедия, напомним, произошла в хуторе Нежинский Ольховского района 22 августа 2018 года. В тот день женщина ушла из дома, оставив самих трех сыновей – старшего 12-летнего подростка и двух 11-летних братьев-близнецов. В тот момент в доме и спыхнул пожар. Погибли все трое мальчишек.

Старший пытался спасти близняшек, которые страдали психическим расстройством, но не смог. Именно за то, что мать бросила самих ребят, которые нуждались в постоянной опеке, ее и отправили на скамью подсудимых.

Уголовное дело расследовалось Иловлинским межрайонным СО СУ СК России по Волгоградской области. Женщина свою вину полностью признала и поначалу дело закрыли за примирением сторон. Однако, прокуратура опротестовала это решение в апелляционном суде.

- Сегодня Фроловский райсуд вынес обвинительный вердикт: волгоградку признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.