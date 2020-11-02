После матча Ротор – ЦСКА три болельщика отправились в полицию

Краснодарский фанат решил разрисовать "танцующий" мост. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Футбол – это всегда эмоции. Но, к сожалению, некоторые болельщики позволяют себе лишнего. Накануне на «Волгоград Арене» состоялся матч 13-го тура РПЛ между «Ротором» и ЦСКА. И по его итогу не все фанаты отправились домой. Три любителя футбола были задержаны полицией. 34-летний москвич и 36-летний волгоградец нарушили общественный порядок. Теперь их ожидает суд за «Мелкое хулиганство». А уже после матча, когда зрители ушли с «Волгоград Арены», житель Краснодара решил оставить о себе память в виде надписи на опоре «танцующего» моста через Волгу. Однако 24-летний парень рисовал прямо под объективом камеры видеонаблюдения. Полицейские не оценили художественных способностей краснодарца и составили на него административку за «Несанкционированное нанесение надписей и рисунков».

Всего на матче «Ротора» и ЦСКА присутствовали 12 314 болельщиков, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Общественный порядок обеспечили 370 полицейских, 261 военнослужащий Росгвардии, 700 контролеров-распорядителей, 28 представителей казачества.