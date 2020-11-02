В Волгограде семейная пара погибла в бане

Тела супругов нашел волгоградец, у которого они снимали дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти супругов. Семейная трагедия накануне, 1 ноября, произошла в Кировском районе Волгограда. Семейная пара скончалась в бане на территории частного дома. 34-летнего мужчину и его 26-летнюю супругу в предбаннике нашел волгоградец, у которого они длительное время снимали эту жилплощадь. Арендодатель вызвал на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников полиции. По предварительным данным, муж и жена могла погибнуть от отравления продуктами горения. В предбаннике был включен газовый котел.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области, сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.