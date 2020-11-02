В Волжском машина сбила школьника

Последствия аварии в центре Волгограда. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской область не проходит ни дня без аварий на дорогах с пострадавшими. Регулярно под колесами автомобилей оказываются пешеходы. Накануне, 1 ноября, в Волжском 35-летний водитель «Great Wall» сбил мальчика. Авария произошла в 13.40 на улице Ленина. Машина двигалась от улицы Молодогвардейцев в сторону улицы Александрова. Школьник решил перебежать дорогу не на «зебре».

- 7-летний пешеход переходил проезжую часть в не установленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Мальчик получил травмы, «неотложка» увезла его в больницу.

Еще в нескольких авариях в Волгоградской области водители влетели в фонарные столбы и даже в заборы домов. Днем в Урюпинском районе 24-летний мотоциклист, у которого не было водительских прав, не справился с управлением, зацепил обочину и въехал в забор частного дома. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь. Был госпитализирован и его ровесник – участник ДТП в Кумылженском районе. Водитель за рулем «Ford Focus» не совладал с контролем над машиной, которую повело прямиком в ограждение дома. Затем иномарка перевернулась. Еще в двух авариях автомобилисты сотрясли фонарные столбы. В Городищенском районе 38-летний водитель за рулем «ВАЗ-2109» на улице Баррикадной не справился с управлением и ударился в световую опору. Скорая помощь увезла в больницу. Отправился в медучреждение и 34-летний водитель на «Kia Cerato» после удара в столб. Всеми виной потеря контроля над авто на проспекте Ленина в Волгограде.