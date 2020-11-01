В Волгограде еще 122 человека подхватили коронавирус, в Волжском – 50

В больницах Волгограда все больше ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области сегодня снова рекордное количество новых заболевших коронавирусом. Положительный результат теста сразу у 212 человек. Больше половины из них проживают в Волгограде – 122 заразившихся на сегодня в областном центре. И сразу 50 человек подхватили инфекцию в Волжском. Снова выбился в лидеры по приросту Городищенский район – плюс 13 заболевших. В целом же на 1 ноября 2020 года коронавирус получил распространение в 14 районах Волгоградской области.

Карта распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, шесть случаев ковида зафиксировали также в Октябрьском районе, пять – в Светлоярском, по три – в Котово и Новоаннинском, два – в Среднеахтубинском. Большинство районов прибавили к списку инфицированных по одному пациенту. В их числе и те районы, где заболевших коронавирусом меньше всего – Алексеевский, Еланский, Киквидзенский, Нехаевский, и лидеры по числу ковид положительных – Михайловский, Иловлинский, Урюпинский и Ленинский.

Среди новых заразившихся по 58 в возрастных категориях 30+ и 50+, подхватили коронавирус и 55 волгоградцев старше 65-ти. А вот детей и молодежи в списке на сегодня минимум.