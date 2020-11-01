Три женщины и мужчина умерли от ковида в Волгоградской области

Все четверо пациентов скончались в больницах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Снова в Волгоградской области за сутки зарегистрировали 4 летальных исхода. Коронавирус унес жизни уже 211 человек. Последними жертвами коварной инфекции стали 83-летний мужчина из Волгограда, двое жительниц Волжского – 49-летняя и 56-летняя женщины, а также 74-летняя жительница Дубовского района области. У всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Оперштаб опубликовал подробности новых летальных исходов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, к 83-летнему волгоградцу врача на дом пришел только на пятый день заболевания. Диагностировав COVID-19 с двусторонней пневмонией, дедушку врачи отправили в больницу №4, где он и скончался спустя несколько дней.

А вот 56-летняя волжанка вызвала врача сразу же, как только почувствовала первые признаки заболевания. Поначалу лечилась дома, но потом стало хуже, последовала госпитализация. Женщина умерла во второй горбольнице. Еще одну более молодую волжанку привезли в реанимацию больницы №3 уже в тяжелом состоянии, как и 74-летнюю женщину из Дубовки, которая скончалась в госпитале ветеранов войн.