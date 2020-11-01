Матч Ротор – ЦСКА начался с минуты молчания

Ротор принимает ЦСКА. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В день встречи Ротора и ЦСКА 1 ноября 2020 года пришло известие о смерти экс-губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Поэтому матч 13-го тура РПЛ на стадионе «Волгоград Арена» начался с минуты молчания. Болельщики стоя почтили память бывшего губернатора, который тринадцать лет возглавлял регион.

Как сообщает «КП-Волгоград», перед началом матча Ротор – ЦСКА тысячи футбольных фанатов выслушали некролог. Все как один поднялись со своих мест. СК «Ротор» выразил соболезнования семье Николая Максюты. Затем под удары метронома началась минута молчания в память о бывшем губернаторе области.

Напомним, 1 ноября 2020 Ротор на своем поле принимает одного из лидеров РПЛ. «КП» рассказывает о главных моментах матча.