Экс-губернатора Николая Максюту похоронят в Волгограде

Николай Максюта ушел из жизни на 74-м году. Фото: архив КП

Днем 1 ноября пришло печальное известие о смерти бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Он ушел из жизни на 74-м году жизни в больнице Подмосковья, где проходил лечение от коронавируса. В ближайшие дни его тело привезут в Волгоград. Экс-губернатора похоронят на следующей неделе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, организацией прощания с Николаем Максютой займется специальная комиссия во главе с вице-губернатором Геннадием Шевцовым. Как и когда будут проходить похороны пока не ясно, как не понятен и формат прощания в коронавирусное время. Сейчас чиновники на связи с детьми экс-губернатора и вместе решают этот вопрос.

Напомним, Николай Максюта стоял у руля в Волгоградской области 13 лет, после представлял регион в Совете Федерации. За три недели до этого скончалась его жена Лидия Андреевна. Ее похоронили в Волгограде, но супруга на прощании не было. Николай Кириллович как раз в это время заразился коронавирусом.

"Комсомольская правда" выражает искренние соболезнования семье и близким.