В Волгограде устранили прорыв на теплотрассе в Дзержинском районе

«Концессии теплоснабжения» устранили прорыв на теплотрассе диаметром 800 мм на улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда. По трубам уже побежала горячая вода. Но тепло в дома горожан вернется только к ночи понедельника, 2 ноября. Как поясняют в ресурсоснабжающей компании, систему заполняют постепенно, чтобы не допустить возникновения гидравлических ударов и новых коммунальных аварий. Затем теплоноситель должны довести до нормативной температуры и давления.

После того, как система теплоснабжения будет полностью наполнена водой, за дело возьмутся слесари управляющих организаций. Им предстоит отладить и устранить воздушные пробки на внутридомовых теплосетях. Все это должны сделать до конца суток 1 ноября. Если до утра в квартире батареи так и не нагреются, то жильцам следует обращаться в свою УК. Отрабатывать заявки будут с утра 2 ноября. Работу всех служб координирует муниципалитет.

Напомним, теплотрассу прорвало еще в субботу, 31 октября. Улицу Землячки залило кипятком. На устранение аварии коммунальщикам понадобилось около суток. Все это время движение транспорта было перекрыто, а жители микрорайона сидели без тепла и горячей воды. Теперь «Концессиям» предстоит еще восстановить асфальт на проезжей части.