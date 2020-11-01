В Волгограде скончалась заслуженный тренер по спортивной акробатике Арина Тарасова

Фото: Федерация спортивной акробатики России

В Волгограде накануне, 31 октября, скоропостижно скончалась известная тренер по спортивной акробатике Арина Тарасова. Коллеги по тренерскому цеху отзываются о ней, как о чутком и отзывчивом друге. О смерти Арины Тарасова сообщила Федерация спортивной акробатки России.

- Это невосполнимая утрата для всех нас, - написано на сайте Федерации.

Арина Тарасова была Заслуженным тренером РСФСР, входила в тренерские штабы национальной команды. Она воспитала несколько поколений спортсменов, которые добились различных высот в акробатике. В Волгограде Арина Тарасова была одним из организаторов ежегодных всероссийских турниров, была главным судьей соревнований.

Что стало причиной смерти, пока не уточняется.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.