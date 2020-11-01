В массовом ДТП в центре Волгограда пострадал ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Две массовые аварии произошли накануне, 31 октября, в Волгограде. В 15.45 на 7-й Гвардейской 30-летний водитель за рулем «Toyota Mark X», повернув с проспекта Ленина, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Mitsubishi Lancer». От удара автомобиль «Toyota» влетела еще в «BMW X3». В аварии пострадали два человека – 12-летняя девочка, которая была в немецкой иномарке, а также 67-летний водитель «Mitsubishi», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. «Неотложка» увезла их в больницу.

А уже поздним вечером субботы также три автомобиля столкнулись в Краснооктябрьском районе Волгограда. В 23.30 на улице Еременко 34-летний водитель «Hyundai Solaris» влетел в стоящие на светофоре машины «Renault Logan» и «Hyundai Getz», которую от удара отбросило вперед на пешехода, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП госпитализация потребовалась водителю «Hyundai Solaris» и его 20-летней пассажиру-девушке. Пострадавший 22-летний пешеход самостоятельно обратился в травмпункт.