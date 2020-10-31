Из-за ремонта теплотрассы в Волгограде перекроют улицу Землячки

Транспорт на время ремонта пустят в объезд - по Третьей Продольной. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 31 октября, в Волгограде целый микрорайон в Дзержинском районе остался без тепла и горячей воды. Всему виной крупная коммунальная авария. Но в «Концессии теплоснабжения» обещают устранить все в максимально короткие сроки – в течение суток. Но потерпеть придется и жителям, и водителям, так как из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Землячки.

Сегодня в микрорайоне «Семь ветров» - опять рванула теплотрасса. Да так, что в кипяток фонтаном обрушился на проезжую часть и на машины. Сотни домов вновь остались без тепла и горячей воды. Это уже не первый прорыв на этой магистрали. Летом специалисты «Концессии теплоснабжения» заменили 342 метра ветхой теплотрассы, но она рвется дальше. Пока на улице относительно тепло (днем синоптики обещают выше плюс 10 градусов) в компании приняли решение заменить сразу большой фрагмент трубы, в том числе и участок, который проходит под дорогой.

- На время ремонтных работ придется перекрыть движение по улице Землячки в районе дома №46. Транспорт на это время пустят в объезд по Третьей Продольной магистрали. Работы будут вестись всю ночь с 31 на 1 ноября и в утренние часы, - предупреждают в «Концессии теплоснабжения».

Подачу тепла и горячей воды потребителям микрорайона Семь ветров восстановят только после полного восстановления целостности трубопровода. Четких сроков пока не называют.