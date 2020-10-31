Волгоградцы сдали 162 литра антиковидной плазмы

Фото: областная администрация.

В соцсетях каждый день появляются посты от родственников заболевших коронавирусом: родные просят волгоградцев, переболевших инфекцией, сдать антиковидную плазму, которая именно сейчас жизненно необходима пациенту. По статистике, желающих стать донорами стало гораздо больше. Волгоградцы уже сдали 162 литра крови для переливания.

- От одного донора осуществляется забор 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы антиковидной плазмы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Сыворотку подготавливают в течение четырех суток, поэтому очень важно, чтобы доноров было как можно больше и с разными группами крови. Если вы хотите стать одним из них и помочь заболевшим из Волгоградской области, подробную информацию можно уточнить по телефону - (8442) 37-69-65 (с 13:00 до 15:00 по будням).