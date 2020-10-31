Машины плывут в кипятке, дома без тепла и воды: в Волгограде на Семи ветрах крупная коммунальная авария

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31 октября на пересечении улицы Землячки и бульвара 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда случился порыв старого трубопровода. В соцсетях появились десятки видео с комментариями. Проезжая часть совсем новая, а из-под земли хлынул кипяток. На место сразу же выехала бригада рабочих «Концессии теплоснабжения».

- За почти полувековой срок эксплуатации труба пришла в изношенное состояние и давно нуждалась в полной реконструкции. Летом специалисты заменили 222 метра этой теплотрассы, затем еще 120 метров. Но технологическое нарушение произошло на старом участке трубопровода, расположенном примерно в 100 метрах от уже обновленных коммуникаций, - рассказали «КП-Волгоград» в компании "Концессии теплоснабжения"

При этот данный участок планировали отремонтировать в следующем году, но, видимо, придется перенести сроки.

У жителей «Семи ветров» временно не будет горячей воды и тепла. На месте ведутся восстановительные работы.

- После завершения восстановительных работ «Концессии теплоснабжения» полностью восстановит нарушенное благоустройство и дорожное покрытие, - обещают в компании.