В Волгограде и Волжском рекордный прирост коронавирусных больных

Коронавирус распространяется по Волгоградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории Волгоградской области. За сутки прирост составил сразу 206 пациентов, больше всего заболевших в самом Волгограде – 103 человека. Волжском инфицированных стало на 39 больше. Также ковид зарегистрировали в 13 муниципальных районах.

Это Котельниковский (+14), Городищенский (+9), Камышинский (+9), Палласовский (+8), Светлоярский (+6), Михайловский (+5), Быковский (+3), Ленинский (+3), Среднеахтубинский (+3), Калачевский (+1), Киквидзенский (+1), Новоаннинский (+1), Октябрьский (+1).

География распространения коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За эти сутки среди инфицированных 1 младенец, 2 ребенка до 6 лет, 8 детей до 14 лет, еще 3 подростка от 15 до 17 лет. Больше всего заболевших среди волгоградцев в возрасте от 30 до 49 лет.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, рассказали "КП-Волгоград" в оперштабе.