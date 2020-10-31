Три волгоградца и жительница Омска скончались от коронавируса

Сразу четыре жертвы за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 октября оперативный штаб Волгоградской области сообщил еще о 4 смертях от коронавируса. Одним их умерших стал 54-летний волгоградец, который обратился за помощью на четвертый день заболевания: его привезли в ГУЗ «КБ №4» с двусторонней пневмонией, где он умер.

66-летний волгоградец при первых признакахпошел к врачам, но болезнь развивалась стремительно. Несмотря на все усилия врачей ГУЗ «КБ № 5», он скончался. Не выжил и 81-летний волгоградец. Его лечили с ГБУЗ «ВОКГВВ». Так в городе-герое от ковида умерла жительница Омска, приехавшая к родственникам в гости. Через пять дней она почувствовала себя очень плохо и оказалась в ГУЗ «ГКБ №1». Медики не сумели ее спасти.

Отметим, что все погибшие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы.

- Ори появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением — обращайтесь за помощью к врачам, - напоминают волгоградцам в оперативном штабе.