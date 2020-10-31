Крыша закрытого на реконструкцию бывшего кинотеатра «Победа» вспыхнула в Волгограде

Около пяти часов утра в Центральном районе Волгограда загорелась крыша бывшего кинотеатра «Победа», который закрыт на реконструкцию. На улицу Коммунистическую оперативно выехал 3-й пожарный расчет. К этому моменту огонь распространился на 30 квадратных метров.

- В 04:48 утра поступило сообщение о ЧП в неэксплуатируемом здании. Загорелась обрешетка кровли, площадь возгорания – 30 квадратов. Сотрудники МЧС оперативно затушили огонь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В этот момент в помещении никого не было, поэтому пострадавших нет. Однако причины пожара неизвестны. Само здание давно закрыто на ремонт. Эксперты выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на реконструкцию выделено полмиллиарда рублей, а завершится она в 2023 году. За эти деньги в легендарном здании создадут «Дом детства».