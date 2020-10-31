В Волжском инспекторы ГАИ рассказали будущим мамам о необходимости автокресел

Мамины руки – не стопроцентная защита малыша во время передвижения в салоне автомобиля. В случае ДТП дети могут получить серьезные увечья, поэтому автокресло – одна из первых покупок, которые должны совершить родители, имеющие машину. В рамках программы «Детство без опасности» инспекторы ГАИ города Волжского провели с будущими мамочками в перинатальном центре города-спутника тренинг, на котором объяснили, как правильно перевозить малышей с самого рождения.

- Так, при резком торможении вес малыша увеличивается в разы, а при столкновении — в десятки раз. Поэтому в поездке из роддома домой необходимо использовать детское удерживающее устройство, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Более того, полицейские рассказали, как правильно подобрать автокресло по возрасту и чем чревата перевозка малышей без удерживающих устройств по закону.