Речные трамвайчики прекратят возить волгоградцев на остров Сарпинский с 5 ноября

Последним днем, когда жители Волгограда смогут добраться на сезонном водном транспорте с Тулака до острова Сарпинского, станет 4 ноября. Уже с 5 числа речные трамвайчики прекратят свою работу по решению оперативного штаба области. Но останутся направления для тех, кто является жителем островной части города-героя.

- Навигация по четырем речным направлениям «Красноармейск – Вязовая грива», «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский» продолжится до 4 ноября включительно, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

При этом постоянно проживающих на острове горожан будут возить по двум маршрутам - «Руднева - Сарпинский» и «Волгоград - Культбаза». Сообщение будет ежедневным согласно расписанию.