Под Волгоградом житель Дагестана на «Митсубиси» устроил смертельное ДТП

По приезду скорой водитель скончался. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около четырех часов утра 30 октября в Волгоградской области произошло смертельное ДТП: на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись «Митсубиси Лансер» и «Дэу Нексия». В итоге 54-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства дорожного происшествия. По предварительной версии, 25-летний житель Республики Дагестан ехал со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 742-ом километре автомагистрали он пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.

- Водитель совершил столкновение с двигающемся во встречном направлении автомобилем под управлением 54-летнего жителя Фролово, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах региона произошло три аварии с пострадавшими и погибшими. Также инспекторы задержали 20 нетрезвых водителей.