Грозы и туманы ждут волгоградцев в последний день октября

Волгоградцев ждут дожди и туманы. Фото: Юлия Данильченко

Сегодня последний день октября, погода стоит по-настоящему осенняя: пасмурно, небо затянуто тучами, ночью местами прошли небольшие дожди, а деревья потихоньку сбрасывают листву. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября до самого вечера будет облачно, но в отдельных районах с некоторыми прояснениями.

- Кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах грозы, туманы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ветер все еще юго-восточный, не такой пробирающий. Местами порывы достигнут аж 15-20 метров в секунду, а в некоторых частях Волгоградской области будет совсем безветренно. Сегодня сравнительно тепло: ожидается до +10...+15º, где-то даже +17º тепла, ночью заметно похолодает до +2...+7º.