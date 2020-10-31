Кожа да кости: под Волгоградом спасли истощенную до полусмерти собаку

Фото: волонтеры

Несколько дней назад в клинику ВВЦ в Волгограде поступил тяжелый пациент – истощенный пес, которого то ли намеренно не кормили, то ли выбросили и он не смог найти себе пропитание. Волонтеры приюта «Лисена» вместе с неравнодушной жительницей по имени Валентина из Котельниково решили срочно реабилитировать пса и даже дали ему кличку Раскоша.

- Девушка совершила подвиг: с трехмесячным ребенком она везла Раскошу более 200 километров, чтобы передать его нам на лечение. Теперь всем вместе нам нужно совершить еще одно чудо - восстановить собаку, - говорят волонтеры «Лисены».

Раскоше кроме хорошего лечения требуются корма, ветпрепараты, пеленки и многое другое. Подробности в группе «Лисена». Любая помощь всегда будет актуальна, ведь в приюте содержатся сотни других животных.