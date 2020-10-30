Волгоградская область попала в ТОП-5 регионов России по числу ковидных коек

Фото администрации ВО.

Волгоградцам, которые жалуются на плохую медпомощь в период пандемии коронавируса, стоит посмотреть, как обстоят дела в других регионах. А там ситуация еще хуже. Это не предположение, это подтверждают цифры. Так, по данным оперштаба на 30 октября, в Волгограде и области уже развернуто 7418 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. По обеспеченности местами в ковидных госпиталях наш регион попадает в «пятерку» лучших в России, заняв четвертое место. Волгоградская область уступает сейчас только Москве, Московской и Свердловской областям.

Кроме того, в ноябре в Волжском откроют новый инфекционный госпиталь на 120 мест, что даст дополнительные возможности в медобслуживании коронавирусных пациентов.

Также на 4-м месте Волгоградская область и по числу инфекционных коек на душу населения – на 1 койку в среднем приходится 338 человек. Хотя еще неделю назад этот показатель равнялся 341.

Надо сказать, что и смертность от коронавируса в Волгоградской области относительно невысокая. Среди 85-ти субъектов РФ наш регион занимает 52-ю строчку с показателем 1,01% от общей численности заболевших.