В день футбола, 1 ноября, в Волгограде пустят дополнительные электрички

Чтобы болельщики смогли без проблем добраться на стадион, пустят электрички. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В воскресенье, 1 ноября, в Волгограде пройдет знаковый футбольный матч – «Ротор» будет принимать у себя «ЦСКА». На игру уже раскупили почти все билеты, на «Волгоград Арену» устремятся тысячи болельщиков. По традиции, чтобы справиться с потоком пассажиров, которые поедут на стадион, а после матча обратно по домам, в Волгограде вводят дополнительные электрички в помощь городскому общественному транспорту.

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, остановка «Мамаев курган» появится на маршрутах следующих электричек:

- № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Поезд отправляется с Шпалопропитки в 14.06, прибывает на Мамаев курган в 15.04, в аэропорт – в 15.59.

- № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт отправляется с конечной в 15:08. У стадиона она будет в 16.07, в аэропорт прибывает в 16:37.

- № 6418 Шпалопропитка – Тракторная. Поезд отправляется с конечной в в 15:48, на Мамаев Курган прибывает в 16:53, на станции Тракторная Пассажирская будет в 17:10.

Кроме того, поезд № 6319 (который обычно следует по маршруту Волгоград-1 – Шпалопропитка) 1 ноября будет следовать со станции Краснооктябрьская на Шпалопропитку. С Красного Октября электричка отправится в в 19:54, на мамаевом кургане она будет в 20:04, на конечной – в 21:14.