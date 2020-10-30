Маски в лифтах и на парковках: что изменится в Волгоградской области со 2 ноября

В лифт без маски не заходите. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 30 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал очередные изменения, которые вводятся в регионе из-за пандемии коронавируса. В перечне новых правил не только ужесточение режима самоизоляции для пожилых людей, есть и некоторые послабления. Итак, что изменится в Волгограде и области со 2 ноября 2020 года.

Во-первых, теперь всем без исключения надо носить маски в лифтам и на парковках. При этом соблюдение перчаточного режима носит рекомендательный характер.

Во-вторых, всем жителям старше 65 лет до 15 ноября продлевается режим обязательной самоизоляции. Выходить можно утром в магазин, а в течение дня выгулять собаку или вынести мусор.

В-третьих, волгоградские работодатели должны перевести на удаленный режим работы сотрудников, у которых имеются хронические заболевания (перечень этих заболеваний установит региональный комитет здравоохранения).

В-четвертых, заведениям общественного питания запретили работать с 23.00 до 6 утра.

Пятый пункт - приятная новость: в Волгограде и области разрешили открыть кинозалы, театры и бани, а также концертные организации и дома культуры но при условии, что они будут неукоснительно соблюдать все рекомендации, которые для них расписали в Роспотребнадзоре.