На волгоградском мосту через Ахтубу дежурят вооруженные патрули

Фото: Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минтранса России.

На новом мосту через Волгу, который соединил Волгоград и Среднюю Ахтубу, теперь будут дежурить вооруженные люди. Не пугайтесь, просто этот стратегический объект взял под защиту Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минтранса России. Договор на охрану данного объекта с филиалом Минтранса уже заключил региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства.

Охранять мостовой переход будут, как зеницу ока. Как уточняют в филиале ведомственной охраны Минтранса, дежурные будут вооружены огнестрельным оружием и спецсредствами. Кроме того, группа быстрого реагирования будет патрулировать сам мост и подмостовую территорию.

- В обязанности стрелков также входит наблюдение за акваторией реки Ахтуба при помощи видеокамер и регулирование дорожного движения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, - добавляют в Северо-Кавказском филиале.

Надо сказать, что эти же ребята вот уже пять лет охраняют и «танцующий мост» в Волгограде.