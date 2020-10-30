Из-за доступной ипотеки выросли цены в новостройках Волгограда

Стоимость квадратного метра в новостройке сейчас составляет 49,3 тысячи рублей. Фото: Александр КУЛИКОВ

2020 год выдался непростым – коронавирус, спад экономики. Между тем, в Волгоградской области за этот год молодые семьи стали активнее покупать жилье в новостройках. А все благодаря новой госпрограмме льготной ипотеки на новые квартиры. Если в 2019-м году, по данным волгоградского отделения Центробанка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 10,2%, то в 2020 году – 8,0%. А льготную ипотеку сейчас дают всем вообще по 6,5%. Это привело в увеличению спроса на жилье в новостройка и цен на новые квартиры. Так, по данным Волгоградстата, с начала 2020 года в Волгоградской области стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 8% и теперь составляет 49,3 тысячи рублей.

Цены на «вторичке» тоже выросли, но не так ощутимо, а всего на 1,9% и сейчас квадратный метр такого жилья стоит 43,2 тысячи рублей.

- Чаще всего волгоградцы покупают в кредит квартиры среднего класса. От чего и цены на них выросли больше всего – на 11,8%. Подорожали на 6% и квартиры улучшенного качества, - констатируют в Волгоградстате.

Причем такая ситуация характерна не только для Волгоградской области. Новостройки дорожают во всех регионах ЮФО. И у нас еще надо сказать, не самые высокие цены: среди субъектов ЮФО по цене «квадрата» на первичном рынке Волгоград занимает 6 место, а по цене «вторички» - седьмое.

- Самая дорогая недвижимость в ЮФО находится в Севастополе (квадратный метр в новостройке стоит 76,5 тысяч рублей, на вторичном рынке – 80,5 тысяч рублей). Самое дешевое жилье – в Калмыкии (цена за «квадрат» на первичном рынке – 34,7 тысяч рублей, на вторичном – 37,8 тысяч рублей), - сравнивают цены в Волгоградстате.