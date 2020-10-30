Подать документы в налоговую стало проще с УРАЛСИБОМ

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Новый онлайн-сервис Банка УРАЛСИБ (ПАО) существенно сэкономит время деловым людям на формировании налоговых деклараций для бизнеса

С его помощью можно оформить декларации УСН («Упрощенная система налогообложения») и ЕНВД («Единый налог на вмененный доход») для предпринимателей. Весь процесс оформления документов проходит в несколько шагов и не займет много времени. Онлайн-помощник автоматически заполнит большинство полей на основе информации из открытых баз ЕГРЮЛ/ЕГРИП, произведет все нужные расчеты и внесет данные в актуальный бланк декларации УСН или ЕНВД без ошибок.

Услуга доступна на сайте https://nalog.uralsib.ru//.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать тип декларации и сформировать документ в формате Exсel или PDF.

Напомним, Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»