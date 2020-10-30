Волгоградка поверила в компенсации и перевела аферистам 1,8 миллиона рублей

Женщина сама в течение месяца переводила мошенникам деньги. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жительнице Ольховского района Волгоградской области всего 45 лет, а обмануть ее оказалось легче, безграмотную старушку. Аферист по телефону наврал ей про компенсации, которые женщине положены за якобы поддельные товары, которые она приобрела ранее в магазине. При этом мошенник попросил оплатить комиссию за хранение ее многомиллионной компенсации в банковской ячейке. Волгоградка в период с 25 сентября по 21 октября перевела на указанные ей счета 1 миллион 816 тысяч рублей. И только, когда не получила свои липовые компенсации, поняла, что ее обманули и пошла в полицию.

Обвели вокруг пальца аферисты и 30-летнего жителя Камышина. С ним они поступили хитрее: сообщили, что кто-то пытается оформить на мужчину кредит, и, чтобы препятствовать этому, запросили персональные данные карты. Получив заветные цифры, мошенники оформили на камышанина настоящий кредит на сумму 420 тысяч рублей, а потом перевели эти деньги себе на счет.

- Аналогичный случай произошёл и в Руднянском районе. 30-летний мужчина по просьбе лжеработника банка установил на свой смартфон вредоносную программу. Едва он зарегистрировался в приложении, как хакер через личный кабинет оформил кредит на жертву и перевел себе 675 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.