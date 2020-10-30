Волгоградцу, из-за которого в ДТП «танцующем мосту» пострадали пять человек, грозит 7 лет колонии

Случилась эта авария 15 февраля 2020 года на мосту между Волгоградом и Краснослободском. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Эту жуткую аварию, которая произошла на «танцующем» мосту через Волгу, долго обсуждали волгоградцы в соцсетях. Из-за пьяного водителя пострадали пять человек, в том числе двое детей. Случилось это, напомним, 15 февраля 2020 года. Сегодня дело виновника этого ДТП передали в суд, грозит ему ни много, ни мало – до 7 лет лишения свободы.

Как установили следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, 42-летний мужчина сел за руль своей «Тайоты Камри» в нетрезвом виде. Он мчался со стороны Волгограда в сторону Краснослободска, и при развороте не пропустил встречную «Ауди А4». На беду в пострадавшей от горе-водителя иномарке находились двое детей. Водители почти пострадали, а вот детки оказались с травмами в больнице, у одного из них травмы характеризовали, как тяжкий вред здоровью.

- Как показала экспертиза, обвиняемый находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. И хоть свою вину он не признал, первый заместитель прокурора Волгоградской области, изучив все собранные улики и факты, утвердил ему обвинительное заключение, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Мужчину обвиняют по статье «Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения».