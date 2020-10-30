В Волгограде за нарушение ковидных ограничений закрыли бар «Белая лошадь»

В известный в Волгограде бар «Белая лошадь» полиция вместе с сотрудниками администрации региона и Роспотребнадзора нагрянули как раз, когда там шел рок-концерт. Ну и, ожидаемо, нашли там посетителей, сидящих не на расстоянии полтора метра друг между другом, как велят сейчас ковидные требования. Концерт тут же прервали, а посетителей разогнали.

Надо сказать, что, несмотря на бурю негодований, которые летели в сторону проверяющих, нарушений в баре нашли немало.

- При входе в бар никто не проверял температуру у работников и посетителей. Не было при входе и места для обработки рук – ни антисептиков, ни дезинфицирующих салфеток. Не было в баре и устройств для обеззараживания воздуха, которые обязаны устанавливать в в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников, - перечисляют нарушения с региональном Роспотребнадзоре.

По факту нарушений тут же завели административное производство, и «Белую лошадь» закрыли до решения суда.

29 октября суд Центрального района вынес вердикт: приостановить работу заведения на 10 суток.