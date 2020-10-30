В Волгоградской области со следующей недели лекарства от коронавируса бесплатно начнут получать беременные женщины и дети-инвалиды

Терапевты выдают комплекты лекарств от коронавируса на весь курс лечения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области бесплатные лекарства от коронавируса многодетные семьи, беременные женщины и дети-инвалиды начнут получать со следующей недели. Тогда же этим категориям граждан врачи в поликлиниках будут проводить экспресс-тестирование. Об этом на брифинге оперативного штаба заявила заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова. С 27 октября тесты и препараты для лечения коронавируса получают волгоградцы старше 65 лет. Стоимость полного набора составляет около семи тысяч рублей. Однако возникают единичные случаи жалоб от пенсионеров, что терапевты приносят не все лекарства. В облздраве не знают, почему так происходит.

- Когда пациентам выдается не полный набор лекарств, это неправильно, - рассказала Марина Гаврилова. - Почему это происходит? Необходимо разбираться. Пациенты должны как можно быстрее быть обеспечены необходимыми препаратами от коронавируса. У нас было поэтапное поступление лекарств в поликлиники. Но пока мы не получили весь ассортимент, никто не начинал их раздавать пациентам. Постараемся, чтобы подобных случаев больше не происходило.

По словам зампредседателя облздрава, врач-терапевт должен выдавать пациентам набор препаратов на весь курс лечения.

- Для пациентов с легкой и средней формой тяжести коронавируса есть три схемы лечения. В регионе в наличии есть две схемы, третья доставляется.